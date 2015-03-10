Antonello Venditti regala "Cosa avevi in mente" ai fan: preludio di "Tortuga"

Antonello Venditti ha fatto uscire nel giorno del suo compleanno (8 marzo) "Cosa avevi in mente", brano che precede l'uscita di "Tortuga", la sua nuova 'fatica' discografica.

Il cantautore romano ha ringraziato tutti i suoi fan su Facebook per i tantissimi auguri ricevuti, ricordando di ascoltare bene "Cosa avevi in mente" e tutte le canzoni contenute in "Tortuga", album che uscirà presto, a 4 anni da "Unica"

L'artista 66enne ha tantissimi fan e la sua carriera, che affonda le radici negli anni '70, è piena di successi e riconoscimenti. Il prossimo 5 settembre Antonello si esibirà nella sua Roma (Stadio Olimpico).