Grande Fratello Vip 3 cast, Sara Tommasi e un Rodríguez nella casa?

di Redazione 11/06/2018

L'edizione tradizionale del Grande Fratello si è appena concluso... Ma gli autori sono già a lavoro per Grande Fratello Vip 3 cast. Dunque, chi saranno i prossimi inquilini della casa? Sara Tommasi sarebbe pronta a tornare in tv, mentre è già previsto l'ingresso di un Rodriguez, scopriamo insieme di chi si tratta. Sara Tommasi video porno, la nuova vita Il mondo dello spettacolo non ha dimenticato Sara Tommasi e anche quello del gossip... La ragazza, diventata famosa grazie al percorso fatto all'Isola dei Famosi, ha dovuto mettere in pausa la sua carriera al fine di dedicarsi solamente a se stessa. Dopo aver vissuto degli anni bui, dove Sara Tommasi video porno vittima più che protagonista, sembra che stia per arrivare il punto di rivalsa. Non a caso, in occasione di qualche intervista rilasciata nel corso delle ultime settimane, sembrerebbe che Sara Tommasi abbia fatto il suo appello ufficiale per il Grande Fratello Vip 3. Tutti abbiamo bisogno di una seconda occasione no? Gustavo Rodriguez al Grande Fratello Vip? Come abbiamo annunciato all'inizio del nostro articolo, dopo il successo ottenuto da Cecilia e Jeremias, a settembre potremmo vedere Gustavo Rodriguez al Grande Fratello Vip. La notizia al momento non è stata ancora confermata, dato che l'uomo è sempre in viaggio tra l'Italia e l'Argentina, dato che a quanto pare avrebbe divorziato anche dalla moglie Veronica... In ogni caso tutto tace, ma i Rodriguez non si fermano e sarebbero sempre più intenzionati a conquistare il mondo dello spettacolo italiano. I concorrenti del Grande Fratello Vip L'estate è ufficialmente arrivata, ma la redazione del Grande Fratello Vip 3 è già a lavoro. I fan del reality nel frattempo hanno iniziato a porre le loro innumerevoli domane: chi saranno i concorrenti del Grande Fratello Vip 3? Nella rosa di nomi per il cast troviamo Giovanni Ciacci, Lucas Perracchi, Donatella Rettore, Claudio Sona, Paola Cauruso e... Rullo di tamburi, Silvia Provvedi, Nina Moric e Diego Armando Maradona!! Non ci resta che attendere la comunicazione ufficiale di Ilary Blasi?

