Oroscopo di Paolo Fox per oggi 20 agosto 2018, caratteristiche dei segni

di Redazione 20/08/2018

Le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox per oggi Lunedì 20 agosto 2018 , una settimana di successo e grande fortuna per il Toro, che con pazienza e disciplina potrà raggiungere grandi risultati sul lavoro. Per quanto concerne il segno del Cancro, questa giornata gli permetterà di cominciare a cercare nuovi stimoli per modificare e migliorare la propria routine. Restate con noi! Ariete: si apre una settimana che ti vede più rilassato e tranquillo dal punto di vista professionale, e del resto ti sei avvantaggiato molto in queste ultime settimane. Approfitta di questo momento per sorprende il partner e rafforzare il vostro rapporto. Toro: devi mostrarti più cauto e paziente negli affari, perché alcune trattative hanno bisogno di maggiore tempo prima di potersi concludere con successo. Cielo intrigante per l’amore: questo è il momento più fertile per gli incontri. Lascia andare una persona troppo evasiva. Gemelli: un lunedì che apre una settimana ricca di prove da dover superare con determinazione e cautela. Hai ottime intuizioni e idee da sfruttare, ma non ignorare anche i suggerimenti di chi ti sta accanto. Cancro: in questo momento sei alla ricerca di stimoli, punti di riferimento che ti permettano di ridefinire le tue prospettive: stai vivendo una fase di transazione che ti innervosisce a causa dei suoi continuo cambiamenti. Non abbatterti perché si profilano vittorie importanti. Leone: prima di avviare una nuova relazione scava nel profondo del tuo cuore, perché ultimamente la tua incertezza ti spinge a intraprendere avventure romantiche anche di poco valore. Cerca qualcuno che sappia tenerti testa e sappia farti sentire veramente importante. Risultati sul lavoro. Vergine: settimana impegnativa che ti invita a rivedere i tuoi investimenti e a non lasciarti troppo andare nelle spese. Una giornata che ti permetterà di avviare con successo un nuovo progetto. Bilancia: in questo ultimo periodo senti la necessità di allontanare da te tutto ciò che ti snerva. Vuoi maggiore serenità nei rapporti interpersonali, e anche sul lavoro vorresti essere considerato di più. L’oroscopo di oggi Paolo Fox ti sprona a difendere con maggiore determinazione le tue proposte. Scorpione: forza e intraprendenza non ti manda, a dovrai essere disposto ad andare in soccorso dei tuoi collaboratori pur di terminare per tempo un nuovo progetto. Cerca di essere più spontaneo in amore, solo così potrai vivere emozioni più intense. Sagittario: ti senti finalmente pronto a metterti alla prova, sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Sii più scaltro e comunicativo, così da riuscire a concludere con successo nuove trattative. Un po’ di ansia è normale, ma riuscirai a gestirla. Pretendi di più da una storia. Capricorno: sarai costretto a prendere delle scelte importanti dal punto di vista professionale, tanto da poter ridefinire la tua carriera. Viaggi e trasferimenti sono favoriti. Un nuovo amore può sbocciare. Acquario: cielo decisamente invitante per chi ha voglia di trovare l’amore: non esitare a rimetterti in gioco perché il tuo fascino ora è potente e ti permetterà di fare grandi incontri. Sii più schietto sul lavoro e fai valere di più le tue posizioni. Pesci: finalmente esci da un periodo che ti ha visto particolarmente intollerante e aggressivo, specialmente sul posto di lavoro a causa di piccole sconfitte o imprevisti. L’amore ne ha pagato un caro prezzo in termini di tempo ed emozioni, ma adesso potrai recuperare.

