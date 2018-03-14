Home Spettacoli C'è posta per te anticipazioni, Luca Onestini e Raffaello Tonon chiamati da Luciana Littizzetto?

C'è posta per te anticipazioni, Luca Onestini e Raffaello Tonon chiamati da Luciana Littizzetto?

di Redazione 14/03/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Iniziamo questo nuovo pomeriggio con C'è posta per te anticipazioni. La scorsa settimana abbiamo avuto modo di vedere soltanto Belen Rodriguez è fidanzata Andrea Iannone ospiti di Maria De Filippi, sabato 17 invece troveremo Luca Onestini e Raffaello Tonon chiamati da Luciana Littizzetto. Luciana Littizzetto torna a C'è posta per te In questi ultimi edizioni di C'è posta per te Luciana Littizzetto è diventata una dei protagonisti più amati, oltre che un appuntamento con i VIP atteso. Se ben ricordate Luciana Littizzetto nelle precedenti edizioni ha deciso di inviare la lettera a Belen Rodriguez, al fine di capire scherzosamente come facesse la showgirl brasiliana ad essere costantemente perfetta in ogni momento della giornata, anche prima di andare a dormire. Le vittime di Luciana Littizzetto, inviate attraverso C'è posta per te, sono davvero parecchie... Proprio come la stessa Maria De Filippi. C'è posta per te anticipazioni, quali saranno gli ospiti? Come abbiamo appena avuto modo di annunciare la prossima puntata di C'è posta per te, che verrà trasmessa il 17 marzo, si presenta già piena di sorprese. Lo spot pubblicitario, trasmesso in questi giorni, ha confermato la presenza di Luciana Littizzetto tra gli ospiti la quale ha deciso di mandare a chiamare alcuni personaggi noti del mondo del reality... La conduttrice di Che tempo che fa ha inviato la lettera a Luca Onestini, Raffalello Tonon, Michela Persico, Paola Caruso e Erjoma Sulejmani, Come mai? Luciana Littizzetto e Luca Onestini: batti le mani, schiocca le dita... Luciana Littizzetto è pronta sbancare nuovamente a C'è posta per te, mandando a chiamare alcuni dei volti noti del mondo dello spettacolo ma soprattutto dei social network. Come abbiamo avuto modo di notare della pubblicità, oltre che attraverso le anticipazioni, tra gli ospiti avremo Paola Caruso e Raffaello Tonon... L'attenzione della Littizzetto però sembra essersi concentrata su Luca Onestini, anche se non è ancora ben chiaro il motivo per cui l'ha mandato a chiamare. Come si evince dallo spot pubblicitario Luca Onestini riuscirà a convincere Luciana Littizzetto a ballicchiare sul motivo presentato da lui al Grande Fratello Vip: "Batti le mani schiocca, le dita umore alto tutta la vita".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp