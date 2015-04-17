Divorzio accresce rischio di attacchi cardiaci: donne più vulnerabili

Se potete, evitate il divorzio. Da un recente studio è emerso che i soggetti separati rischiano maggiormente attacchi cardiaci rispetto ai coniugati. Il rischio è maggiore per le donne divorziate.

Lo stress, la tensione e il dolore correlato alla separazione sono indubbiamente fattori che, col passar del tempo, incidono negativamente sulla salute. La ricercatrice Linda George ha asserito: "Questo rischio è paragonabile a quello provocato dalla pressione alta o dal diabete".

I ricercatori consigliano alle persone divorziate di allontanare lo stress trascorrendo molto tempo con amici e parenti. Solo così si possono scongiurare le malattie cardiache e l'indebolimento dell'organismo.