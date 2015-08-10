Loading...

Antonio Banderas compie 55 anni: talento scoperto da Pedro Almodovar

10/08/2015

Oggi, 10 agosto 2015, il celebre attore spagnolo Antonio Banderas compie 55 anni. Il tempo passa ma Antonio conserva ancora quel fascino che gli ha consentito di 'sfondare' nel mondo del cinema

  Banderas, classe 1960, nacque a Malaga e deve certamente la sua fama al regista conterraneo Pedro Almodovar, che lo ha fatto recitare in molti suoi film, affibbiandogli parti spesso diverse e, per certi versi, strambe e ambigue. Col passar degli anni, il successo di Antonio è aumentato certamente. Sempre più registi si sono accorti del suo talento, volendolo in pellicole come "Philadelphia", "Evita" e "La maschera di Zorro". Vi sembrerà strano ma, quando era piccolo, Banderas sognava di diventare un calciatore. Una frattura al piede, però, fece svanire il suo sogno. L'anno scorso l'attore spagnolo si è separato, dopo 18 anni di nozze, con Melanie Griffith, con cui ha avuto una figlia, Stella. Ora Antonio è legato sentimentalmente con Nicole Kempel, una consulente finanziaria, con cui trascorrerà sicuramente il suo 55esimo compleanno. Auguri Antonio!
