Inps, contratti a tempo indeterminato in aumento: sarà vero?
di Redazione
10/08/2015
I dati divulgati dall'Osservatorio sul precariato dell'Inps inerenti al primo semestre del 2015 dicono che c'è stato un boom di contratti di lavoro a tempo indeterminato. Sarà, ma nella realtà molti, troppi, italiani non riescono ad arrivare a fine mese per mancanza di un lavoroMolte volte dubitiamo del fatto che i dati vengano elaborati sulla base dell'analisi di determinate realtà. Il premier Renzi non aspettava altro che un dato del genere per gongolare: "I dati diffusi dall'Inps dicono che siamo sulla strada giusta contro il precariato, e che il Jobs Act è un'occasione dal non perdere, soprattutto per la nostra generazione". I contratti a tempo indeterminato stipulati in Italia nei primi sei mesi del 2015, secondo l'Istat, sono stati ben 952.359 (+39% rispetto allo stesso periodo del 2014). Il dato, tuttavia, riguarda il settore privato e, certamente, non deve indurci ad esultare, visto che non si canta vittoria per un dato semestrale.
Articolo Precedente
Svezia, follia nello store Ikea di Vasteras: due morti
Articolo Successivo
Antonio Banderas compie 55 anni: talento scoperto da Pedro Almodovar
Redazione