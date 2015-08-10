Home Attualità Inps, contratti a tempo indeterminato in aumento: sarà vero?

Inps, contratti a tempo indeterminato in aumento: sarà vero?

di Redazione 10/08/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

I dati divulgati dall'Osservatorio sul precariato dell'Inps inerenti al primo semestre del 2015 dicono che c'è stato un boom di contratti di lavoro a tempo indeterminato. Sarà, ma nella realtà molti, troppi, italiani non riescono ad arrivare a fine mese per mancanza di un lavoro Molte volte dubitiamo del fatto che i dati vengano elaborati sulla base dell'analisi di determinate realtà. Il premier Renzi non aspettava altro che un dato del genere per gongolare: "I dati diffusi dall'Inps dicono che siamo sulla strada giusta contro il precariato, e che il Jobs Act è un'occasione dal non perdere, soprattutto per la nostra generazione". I contratti a tempo indeterminato stipulati in Italia nei primi sei mesi del 2015, secondo l'Istat, sono stati ben 952.359 (+39% rispetto allo stesso periodo del 2014). Il dato, tuttavia, riguarda il settore privato e, certamente, non deve indurci ad esultare, visto che non si canta vittoria per un dato semestrale.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp