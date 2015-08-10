Home Gossip Disavventura per Riccardo Scamarcio: camionista lo picchia, lento al distributore di carburante

di Redazione 10/08/2015

Non avrebbe mai immaginato Riccardo Scamarcio di venire aggredito a Noicattaro, in provincia di Bari, nei pressi di un distributore di carburante. Eppure è successo L'attore fascinoso, idolo di migliaia di fan italiane, è stato dapprima insultato da un rude camionista e poi picchiato. Il motivo? Indugiava troppo al distributore di carburante. Dopo l'aggressione, il barbaro camionista si è dato alla fuga ma è stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza. Scamarcio, che era assieme a un amico, non ha perso tempo e si è recato presso la vicina stazione dei carabinieri per sporgere denuncia. "Mi ha strappato la camicia", ha rivelato l'attore ai militari. Il camionista è stato subito ritrovato e denunciato. Ora passerà lui un brutto quarto d'ora; e forse anche più.

