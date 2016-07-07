Apple facilita donazione organi con app Salute
di Redazione
07/07/2016
Apple lancia iniziativa in memoria di Steve JobsE' sempre più difficile trovare donatori di organi. Molti malati non riescono a trovare in tempo organi come fegato, pancreas e reni da impiantare e, alla fine, muoiono. Bisogna incentivare la donazione di organi perché la morte di molte persone può salvare la vita di tante altre. Apple lo sa bene, e per questo ha ideato l'interessante iniziativa su iOS 10, in memoria di Steve Jobs, fondatore del colosso di Cupertino. Apple ha lavorato assieme a Donate Life per realizzare un'importante strumento per promuovere la donazione di organi. In sostanza, mediante l'app si potrà esprimere il proprio consenso alla donazione. Ovviamente, tale opzione è subordinata all'iscrizione nel registro nazionale dei donatori di organi. Tim Cook, CEO di Apple, ha sottolineato che quello della donazione di organi è "un problema molto serio" che interessò anche Steve Jobs, visto che aveva bisogno di un trapianto di fegato. Il fondatore della azienda della mela morsicata dovette attendere molto tempo prima del trapianto per mancanza di donatori compatibili. Cook si offrì di donare parte del suo fegato ma Jobs rifiutò l'offerta.
Donazione di organi: Facebook come AppleUn'app per facilitare la donazione di organi. Molti problemi, nel mondo, verrebbero risolti e meno persone soffrirebbero se ognuno di noi acconsentisse alla donazione dei propri organi. Molti colossi del web, negli ultimi anni, come Facebook hanno lanciato iniziative per promuovere la donazione di organi. Il social network in blu, ad esempio, ha introdotto l'opzione che consente ad ogni utente di indicare lo status donatore. L'opzione 'Organ Donor', secondo il fondatore e CEO di Facebook, Mark Zuckerberg, è una "novità che può salvare migliaia di vite umane". Apple, Facebook ed altre grandi aziende californiane, dunque, si stanno prodigando per incentivare la donazione di organi. Sembra che Zuckerberg abbia voluto introdurre l'opzione nel suo popolare social network perché scosso dalla storia del suo amico Steve Jobs, che aveva atteso moltissimo tempo per un trapianto di fegato.
Articolo Precedente
Pretty Little Liars 7, Recensione Primi Tre Episodi: Un Omicidio Affossa Le Liars
Articolo Successivo
Sindaco di Cerignola sgrida bimbo che si vanta della bocciatura
Redazione
Articoli Correlati
Come organizzare un barbecue in giardino
16/05/2024
Come arredare il bagno moderno
13/06/2023