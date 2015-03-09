Loading...

Chievo-Roma, Garcia deluso ma ottimista: "Sono tranquillo"

09/03/2015

Il ct della Roma Rudi Garcia è insoddisfatto della prestazione dei suoi giocatori contro il Chievo ma è fiducioso.

Durante un'intervista a Coverciano, Garcia ha detto: "Siamo dispiaciuti per il pareggio con il Chievo, ma sono tranquillo. Contro Juventus e Feyenoord abbiamo fornito ottime prestazioni, mentre ieri sono rimasto deluso dalla gara della squadra. L’Europa League contro la Fiorentina? Giocare contro un’altra italiana diminuisce il sapore europeo della gara, ma vogliamo i quarti di finale e ai miei ragazzi chiedo orgoglio e qualità".

L'allenatore della Roma ha anche evidenziato che lo scopo principale della Roma non è l'Europa League ma la qualificazione alla Champions League.

