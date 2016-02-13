Arizona, Sparatoria in Scuola Glendale: Studentessa Uccide Amica e si Suicida
di Redazione
13/02/2016
Sparatoria in una scuola di Glendale, in Arizona. Due studentesse di 15 anni, secondo quanto ha riferito un poliziotto, hanno perso la vitaDopo aver riferito che vicino ai corpi esanimi delle ragazzine è stata scoperta un'arma, l'agente ha detto:
"Non crediamo che ci siano altre persone sospette".La Polizia di Glendale ha scritto su Twitter:
"L'incidente è un fatto isolato. La scuola e il quartiere sono sicuri".La Polizia non esclude al momento nessuna ipotesi, anche se quella di omicidio-suicidio è quella più attendibile. L'ufficiale Tracey Breeden ha dichiarato:
"Una sparatoria è stata segnalata in una scuola superiore di Glendale alle 8, quando le lezioni, nelle prime classi, stavano per iniziare".La Polizia ritiene che una studentessa abbia dapprima ucciso la sua amica e poi si è uccisa. Le due, secondo le ultime informazioni, erano grandi amiche. Solo l'autopsia potrà fare chiarezza sul decesso delle studentesse. Gli agenti hanno subito interrogato i genitori delle studentesse per ottenere informazioni sulla loro vita e ricostruire esattamente la dinamica della tragedia. Sul profilo Twitter dell'Arizona Gov. Doug Ducey si legge:
"Tutte le nostre preghiere sono per gli studenti, gli insegnanti e le famiglie dell'Indipendence High School di Glendale, ma anche per i soccorritori che si sono precipitati nella struttura dopo la tragedia".L'Indipendence High School aprì nel lontano 1977 e fa parte del Glendale Union High School District. L'istituto conta 2.000 iscritti. Glendale è una città con 230.000 abitanti, a nord-ovest di Phoenix. Il sindaco della cittadina, Jerry Weiers, ha detto che vive nelle vicinanze della scuola frequentata, un tempo, anche dalla figlia. Il primo cittadino di Glendale è desolato per il dramma:
"Questa tragedia, avvenuta vicino casa mia, mi colpisce profondamente. Siamo tristi, veramente tristi nel vedere questa tragedia".Un veterano della scuola, Lanie Walter, ha detto che l'evento è scioccante anche perché nella scuola sono tutti molto amorevoli e solidali. La Polizia ha detto di non voler riferire dettagli riguardo alle studentesse perché ci sono indagini in corso.
