Studente Roccaraso Cade dalla Sedia e Muore

Dramma a Roccaraso, in Abruzzo, dove uno studente è caduto dalla sedia, durante una lezione, ed è morto dopo aver battuto violentemente la nuca

"Stavo alla lavagna con una ragazza quando ho sentito un tonfo e i ragazzi che ridevano. Mi sono girato e ho visto Christian per terra con la testa tra la sedia, il banco e il muro. Mi sono precipitato per vedere cosa fosse successo e ho visto che respirava a fatica. Aveva il viso bianco e a volte non respirava più o in maniera affannosa. Ho cercato di rianimarlo col massaggio cardiaco fino a quando sono arrivati i soccorsi ma ho capito subito che la situazione era molto grave. Il ragazzo è andato in arresto cardiaco 2-3 volte".

"Esprimo il mio sentito cordoglio ai familiari del giovane studente e la mia vicinanza alla comunità scolastica dell'istituto alberghiero di Roccaraso per questa tragedia che ha scosso l'Abruzzo. E' davvero incomprensibile come una giovane vita si sia spenta così".

Il dramma è avvenuto presso un istituto alberghiero. Pare che lo studente, Christian Lombardozzi, fosse caduto anche giorni fa, senza però riportare lesioni. Stavolta gli è andata decisamente peggio. Secondo le prime indiscrezioni, Christian si stava dondolando con la sedia e, a un certo punto, è caduto ed ha sbattuto lacontro il muro. Nonostante i tentativi di rianimazione degli operatori sanitari, subito arrivati, sul posto, il giovane è morto. Il preside ha immediatamente chiamato i genitori del 17enne. I carabinieri die di Castel di Sangro stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'episodio, interrogando il professore, gli amici e i genitori di Lombardozzi. Una tragedia che si poteva evitare? La Procura di Sulmona, intanto, ha aperto un'inchiesta. Il professore di Biologia, Lino Di Meo è rimasto scioccato per l'accaduto:Il prof Di Meo ha aggiunto che mancava circa un quarto d'ora alla fine dellaquando ha sentito il tonfo ed ha visto Christian Lombardozzi per terra. Roccaraso è sotto choc. L'assessore regionale all'Istruzione, Marinella Sclocco, ha dichiarato: