Rihanna in topless per rivista AnOther: scatto spopola

Redazione Avatar

di Redazione

18/02/2015

Rihanna non è solamente una brava cantante, ma ha un fascino irresistibile e un carisma spropositato. E' per questo che, spesso, gli stilisti le chiedono di posare per loro.

Alla popstar barbadiana, del resto, piace mettersi nei panni di una modella. In un recente servizio fotografico, quello per la rivista di moda AnOther, Rihanna si è mostrata con vestiti retrò, pertinenti alla collezione del 1997 di Givenchy, ideata da Alexander McQueen, noto stilista venuto a mancare 5 anni fa. In uno degli scatti Rihanna è in topless. Inutile dire che l'immagine sta spopolando sul web!

