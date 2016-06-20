Home Home Quando Arriva La Vera Estate 2016? In Arrivo Il Caldo, Quello Vero, Ma Per Poco

di Redazione 20/06/2016

L'estate più calda degli ultimi anni? L'avevano predetto; eppure gli stabilimenti balneari restano vuoti e la pioggia ha già presenziato abbondantemente nel mese di giugno, lasciando insoddisfatti esercenti, appassionati ed amanti dell'estate, quella vera? Dovremo aspettarci un repentino cambio climatico? Ritrovarci a boccheggiare inaspettatamente? Pare proprio che questo possa essere lo scenario climatico italiano a partire da giovedì. L'anticiclone africano invaderà anche il nostro paese, portando il caldo, quello vero! Il picco del caldo sarà previsto per il fine settimana prossimo. Finalmente gli italiani si godranno le zone costiere? Da giovedì picchi climatici, con punte anche oltre i 34 gradi in Toscana, Lazio, Umbria e Campania. Altrove, il caldo sarà avvertito con punte sino a 30 gradi. Tuttavia, gli italiani non possono cantare ancor vittoria. Il "caldissimo" perdurerà, al momento, per una settimana; poi le temperature scenderanno nuovamente, con nuove possibilità di piogge. Un assaggio di vera estate, come ancora non ce ne son stati sul Belpaese. La sensazione, al momento, resta quella di un'estate instabile e ballerina. Il cambio di stagione? Meglio rimandarlo. Qualche maglioncino può ancora essere utile!

