Trend Estate 2016: i tessuti Waterproof e neon

di Redazione

20/06/2016

TREND ESTATE 2016 In attesa che l'estate esploda in tutta la sua contezza, possiamo tingerla di colori neon e catrifrangenti. In tal modo, non resteremo nell'ombra neanche nelle giornate meno brillanti. Un look sportivo ed adatto alle giornate balneari che si beffi nell'instabilità climatica, sfoggiando colori accesi, colpi d'occhio e che si affidi a tessuti in neoprene o in microrete, con accessori leggerissimi e waterproof. L'I-tech si sfoggia anche in spiaggia! QUALCHE CONSIGLIO: La o Bag (96 euro) si tinge del blu neon, in ecopelle; l'accessorio giusto per uno stile i-tech. In pendant il giubbotto D.I.W.O, resistente all'acqua, di Freddy, nei colori del verde acqua, per le serate di pioggia. In tinte pastello ed ultralight, l'orologio in polibicarbonato e silicone OpsObject, da abbinare alle infradito Squared, in gomma naturale, disponibili anche nella tonalità giallo neon. DA NON PERDERE: Per completare il look, immancabile l'acquisto di un vestito in microrete, leggero, nei colori sgargianti del fucsia o dell'arancio. Un trend estivo abbracciato dalle dive di mezzo mondo. Abbattere la pesante calura estiva appare possibile solo con gli accessori ultralight ed accesi, senza il rischio di passare inosservati.  
Facebook contro suicidi: post 'sospetti' segnalati, partnership con Telefono Azzurro e Telefono Amico Italia

Quando Arriva La Vera Estate 2016? In Arrivo Il Caldo, Quello Vero, Ma Per Poco

