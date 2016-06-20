Home Home Trend Estate 2016: i tessuti Waterproof e neon

Trend Estate 2016: i tessuti Waterproof e neon

di Redazione 20/06/2016

TREND ESTATE 2016 In attesa che l'estate esploda in tutta la sua contezza, possiamo tingerla di colori neon e catrifrangenti. In tal modo, non resteremo nell'ombra neanche nelle giornate meno brillanti. Un look sportivo ed adatto alle giornate balneari che si beffi nell'instabilità climatica, sfoggiando colori accesi, colpi d'occhio e che si affidi a tessuti in neoprene o in microrete, con accessori leggerissimi e waterproof. L'I-tech si sfoggia anche in spiaggia! QUALCHE CONSIGLIO: La o Bag (96 euro) si tinge del blu neon, in ecopelle; l'accessorio giusto per uno stile i-tech. In pendant il giubbotto D.I.W.O, resistente all'acqua, di Freddy, nei colori del verde acqua, per le serate di pioggia. In tinte pastello ed ultralight, l'orologio in polibicarbonato e silicone OpsObject, da abbinare alle infradito Squared, in gomma naturale, disponibili anche nella tonalità giallo neon. DA NON PERDERE: Per completare il look, immancabile l'acquisto di un vestito in microrete, leggero, nei colori sgargianti del fucsia o dell'arancio. Un trend estivo abbracciato dalle dive di mezzo mondo. Abbattere la pesante calura estiva appare possibile solo con gli accessori ultralight ed accesi, senza il rischio di passare inosservati.

