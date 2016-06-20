Home Home Stash E Lo Sputo In Diretta Agli Mtv Awards, Il Video Della Lite Con Mandelli Nel Backstage

di Redazione 20/06/2016

Diventano idoli, osannati dal pubblico più giovane, e poi, in tre minuti di esibizione, rischiano di giocarsi un'intera carriera. Ancora incomprensibili le motivazioni che hanno spinto Stash, il leader della band dei The Kolors, a sputare sul palco e verso la telecamera, a toccarsi i genitali in diretta tv ed a stravolgere una canzone con un importante significato. Ai fans, il cantante ha parlato di brogli nelle votazioni. Tuttavia, la maleducazione del cantante, anche nei confronti dello stesso presentatore, lasciato solo sul palco al momento della premiazione, non ha fatto impazzire neanche i sostenitori più accaniti della band che gli hanno rivolto pesanti critiche sui social. A poche ore dall'accadimento in diretta, Stash ha chiesto scusa ai suoi sostenitori sul suo profilo ufficiale Facebook, imputando il gesto di rabbia e stizza ai brogli nelle votazioni, a suo parere una mancanza di rispetto per la loro moltitudine di fans. Non poteva usare il dono della parola per compiere qualche rimostranza, invece che errare con un comportamento irrispettoso, anche nei confronti del pubblico a casa? Oltretutto che Stash e i The Kolors un premio l'avevano vinto, l'History Award 2016, volutamente non ritirato. In imbarazzo il conduttore, lasciato solo sul palco col premio in mano. La tensione, poi, viene scaricata nel backstage, con Mandelli che s'infuria con Stash per il suo comportamento strafottente: "Ti danno il premio e lo rifiuti, ma chi c...o sei?". In effetti, per quanto talentuosi, i The Kolors sono esplosi solo l'anno scorso, con la vittoria del programma Amici Di Maria De Filippi, motivo per il quale dovrebbero prendere il bello ed il brutto del mondo musicale con un po' più di filosofia o rischieranno di tornare a fare serate a pochi spiccioli. "Avete conosciuto un altro lato di me!", ha sentenziato Stash sulla sua pagina Facebook, annebbiando completamente l'immagine di bravo ragazzo venuta fuori dal talent di Canale 5. Una vita per costruirsi una carriera; pochi attimi per distruggere tutto. Il mondo musicale a volte pare essere impietoso. Speriamo che abbia clemenza per i The Kolors. https://www.youtube.com/watch?v=bfjLNssVnfI https://www.youtube.com/watch?v=zDvEiPqfZtE

