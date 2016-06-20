Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Stash E Lo Sputo In Diretta Agli Mtv Awards, Il Video Della Lite Con Mandelli Nel Backstage

Redazione Avatar

di Redazione

20/06/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Diventano idoli, osannati dal pubblico più giovane, e poi, in tre minuti di esibizione, rischiano di giocarsi un'intera carriera. Ancora incomprensibili le motivazioni che hanno spinto Stash, il leader della band dei The Kolors, a sputare sul palco e verso la telecamera, a toccarsi i genitali in diretta tv ed a stravolgere una canzone con un importante significato. Ai fans, il cantante ha parlato di brogli nelle votazioni. Tuttavia, la maleducazione del cantante, anche nei confronti dello stesso presentatore, lasciato solo sul palco al momento della premiazione, non ha fatto impazzire neanche i sostenitori più accaniti della band che gli hanno rivolto pesanti critiche sui social. A poche ore dall'accadimento in diretta, Stash ha chiesto scusa ai suoi sostenitori sul suo profilo ufficiale Facebook, imputando il gesto di rabbia e stizza ai brogli nelle votazioni, a suo parere una mancanza di rispetto per la loro moltitudine di fans. Non poteva usare il dono della parola per compiere qualche rimostranza, invece che errare con un comportamento irrispettoso, anche nei confronti del pubblico a casa? Oltretutto che Stash e i The Kolors un premio l'avevano vinto, l'History Award 2016, volutamente non ritirato. In imbarazzo il conduttore, lasciato solo sul palco col premio in mano. La tensione, poi, viene scaricata nel backstage, con Mandelli che s'infuria con Stash per il suo comportamento strafottente: "Ti danno il premio e lo rifiuti, ma chi c...o sei?". In effetti, per quanto talentuosi, i The Kolors sono esplosi solo l'anno scorso, con la vittoria del programma Amici Di Maria De Filippi, motivo per il quale dovrebbero prendere il bello ed il brutto del mondo musicale con un po' più di filosofia o rischieranno di tornare a fare serate a pochi spiccioli. "Avete conosciuto un altro lato di me!", ha sentenziato Stash sulla sua pagina Facebook, annebbiando completamente l'immagine di bravo ragazzo venuta fuori dal talent di Canale 5. Una vita per costruirsi una carriera; pochi attimi per distruggere tutto. Il mondo musicale a volte pare essere impietoso. Speriamo che abbia clemenza per i The Kolors. https://www.youtube.com/watch?v=bfjLNssVnfI https://www.youtube.com/watch?v=zDvEiPqfZtE  
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Quando Arriva La Vera Estate 2016? In Arrivo Il Caldo, Quello Vero, Ma Per Poco

Articolo Successivo

The Kolors: gestaccio di Stash agli Italian Music Awards, poi le scuse

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025