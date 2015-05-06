Artena, scontro tra auto: 20enne sbalzato fuori e travolto

Dramma ad Artena, in provincia di Roma, dove un 20enne ha perso la vita in un tremendo incidente stradale. La vittima, secondo le prime indiscrezioni, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo per il forte impatto con l'altra vettura, una Smart.

Il 20enne Cristiano Prosperi si trovava su una Citroen C3, guidata da un amico, quando all'improvviso una Smart che proveniva da via Columbro li ha travolti. La Citroen si è ribaltata e, sfortunatamente, è andata a finire su Cristiano, che era stato sbalzato fuori per il forte impatto.

Nonostante il tempestivo del personale del 118, il 20enne non è riuscito a sopravvivere: è morto durante il trasporto in ospedale. Illesa la ragazza che guidava la Smart.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'episodio. Probabilmente una delle due auto non si è fermata al semaforo rosso.