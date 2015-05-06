Loading...

23enne diventa padre e nonno nella stessa settimana

di Redazione

06/05/2015

Tommy Connolly è un ragazzo di 23 anni, australiano, che studiava alla Sunshine Coast University e si allena per diventare un atleta olimpionico, ma che ha abbandonato gli studi e l'attività sportiva perché nel giro di una settimana è diventato padre e nonno! La vicenda surreale, è spiegata dal “Daily Mail”: Tommy aveva ricevuto, qualche mese fa, una richiesta d'amicizia da parte di una cugina più piccola che non vedeva da 10 anni, dalla quale aveva appreso che aveva lasciato la scuola perchè aveva avuto gravi problemi di tossicodipendenza ed era rimasta incinta di un ragazzo, che era finito in prigione. Tommy aveva quindi deciso di ospitare la cucina a casa sua ed aveva chiesto e ottenuto legalmente l'adozione, diventando di fatto il padre adottivo della cugina, e quando dopo circa una settimana, ad inizio anno è nato il figlio di giovane, per legge è diventato anche nonno! Michela Galli
