"Asterix e il regno degli dei" arriva al cinema: ispirato al 17esimo albo a fumetti di Asterix

Redazione Avatar

di Redazione

15/01/2015

Oggi, 15 gennaio, arriva sul grande schermo "Asterix e il regno degli dei", una pellicola che vede protagonisti i personaggi ideati da René Goscinny e Albert Uderzo.

"Asterix e il regno dei dei" si basa sul 17esimo albo a fumetti di Asterix uscito nel 1971 ed è ambientato durante la battaglia tra Galli e Impero Romano. Il piccolo ma intelligente Asterix dovrà ancora una volta cercare di difendere il suo villaggio dalle incursioni delle legioni romane di Giulio Cesare. Asterix riuscirà a cavarsela grazie al suo grande amico Obelix e una pozione magica creata dal druido Panoramix.

