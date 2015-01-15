Parigi, poliziotta travolta dinanzi all'Eliseo: in manette due persone

Ancora tensione a Parigi dopo la strage di Charlie Hebdo. La scorsa notte un'auto ha travolto una poliziotta davanti all'Eliseo.

La Polizia ha già messo in manette due persone che, a quanto pare, avrebbero investito volontariamente l'agente. Lo rivelano fonti della Polizia. Pare che a bordo della vettura, che procedeva in senso contrario in una strada a senso unico, vi fossero 4 persone. Ansia in Francia per eventuali altri attacchi dei militanti islamici. Aumentato non poco il livello di sicurezza in tutti i punti sensibili.