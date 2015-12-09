Loading...

Aurora Ramazzotti gradisce Daily X Factor: "E' la mia passione"

09/12/2015

Aurora Ramazzotti, durante la conferenza stampa pre-finale di X Factor, si è mostrata sicura di sé, mostrando sempre un certo aplomb. Forse perché ha capito di aver fatto bene nel Daily. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha superato tutte le critiche ed è uscita come vincitrice da questa avventura che, comunque, vorrebbe replicare.
"Non so cosa il futuro abbia in serbo per me, ma la verità è che non mi sono trovata bene: di più. Mi sono resa conto che questa è la mia passione e ogni cosa l'ho fatta con il cuore. Mi piacerebbe davvero continuare ad avere questa possibilità", ha detto Aurora, che ha presentato il Daily per 9 settimane.
All'inizio non è stato facile per la figlia di Eros affrontare la prova. Troppo timida e riservata. Poi, però, è stato rotto il ghiaccio ed ha conquistato il pubblico.
"Per me è stata una cosa incredibile. Non sapevo cosa aspettarmi dopo il provino ma, quando finalmente ho avuto la risposta, ero felice come una Pasqua... Vorrei davvero continuare su questa possibilità, se ne avessi la possibilità. Naturalmente non trascurando gli studi: cercherei di portare avanti le due cose. Magari in Italia e non a Londra", ha aggiunto Ramazzotti.
Dai Aurora che puoi farcela anche da sola, senza chiamare in causa papà e mamma...  
