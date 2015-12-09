Napoli: crollo edifici dipartimento Veterinaria, attività didattica sospesa
di Redazione
09/12/2015
"Ciò che è successo oggi nella nostra Università non dovrebbe per alcuna ragione mai accadere. Il diritto allo studio passa anche, e soprattutto, attraverso la garanzia di poter studiare e fare ricerca in edifici solidi e sicuri, senza dover per questo rischiare la vita. Chiediamo al Rettore una revisione degli stabili del nostro ateneo per capire quali sono pericolanti, e in che modo intervenire per metterli al sicuro".Il rettore dell'Università Federico II, Gaetano Manfredi, dopo il cedimento delle strutture ha affermato:
"E' nostra intenzione riprendere regolarmente da lunedì le attività didattiche trovando le migliori soluzioni per i nostri studenti".Le attività didattiche riprenderanno pure, ma è compito del Governo, della Regione Campania e del Comune di Napoli provvedere al più presto a mettere in sicurezza gli edifici dell'Università Federico II, visto che episodi come quello avvenuto nelle ultime ore sono inammissibili, per di più in un Paese civile come l'Italia.
Articolo Precedente
Aurora Ramazzotti gradisce Daily X Factor: "E' la mia passione"
Articolo Successivo
Padova, scambia fidanzati per ladri e spara: 53enne denunciato
Redazione
Articoli Correlati
Come organizzare un barbecue in giardino
16/05/2024
Come arredare il bagno moderno
13/06/2023