Aurora Ramazzotti: nonna le regala anello Damiani per i 18 anni

Tanti auguri ad Aurora Ramazzotti, figlia del cantautore romano Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, nota showgirl.

Sebbene separati, papà e mamma hanno partecipato alla festa dei 18 anni di Aurora. Eros era al fianco della sua nuova fiamma e Michelle col suo nuovo amore Tomaso Trussardi.

Durante il party organizzato per festeggiare i 18 anni di Aurora, Eros Ramazzotti ha cantato "L'aurora", brano di successo scritto proprio 18 anni fa in occasione della nascita della figlia. All'epoca, Eros e Michelle erano affiatati; poi, però, il rapporto iniziò ad incrinarsi fino alla separazione.

Aurora, seguendo le orme del papà, si è messa a cantare, interpretando nientemeno che "Diamonds are a girl’s best friend", celebre brano di Marilyn Monroe. Vicino ad Aurora tanta gente e ballerini. Presenti anche il fidanzato Marco Ferrero e la nonna Ineke. Quest'ultima ha regalato alla nipote un costoso anello Damiani, corredato da una lettera struggente.

Tanti auguri Aurora!