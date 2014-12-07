Celiachia, ecco Gluten Detector: dispositivo che scova glutine nelle pietanze

La celiachia affligge molte persone al mondo. Purtroppo non esiste attualmente un rimedio a tale patologia. Bisogna solo fare attenzione ai cibi contenenti glutine.

Non è facile vivere per i celiaci: una semplice con amici o parenti diventa un'odissea, in quanto devono fare attenzione a quello che mangiano. Un alimento contenente glutine, infatti, potrebbe rivelarsi dannoso. Sui cibi che vengono acquistati nei supermarket c'è solitamente l'etichetta che indica la presenza di glutine, ma quando si va al ristorante c'è l'incognita. Non sempre i cuochi e i camerieri sono informati sulla celiachia e i suoi effetti.

Il 10% della popolazione soffre di celiachia e il numero è in continuo aumento. E' bene, quindi, tutelare maggiormente chi è stato colpito da tale patologia. Shireen Taleghani Yates, una ragazza celiaca, ha brevettato un dispositivo che consente di rilevare, in pochi secondi, il glutine presente negli alimenti. La giovane ha fondato una start up presso il campus universitario del Mit.

Il Gluten Detector (così si chiama l'innovativo apparecchio) consente, in soldoni, di sapere se la pietanza che si sta per mangiare contiene glutine o no. L'apparecchio dovrebbe essere commercializzato negli Usa dal prossimo anno. Una bella invenzione che migliorerà la vita di chi soffre di celiachia.