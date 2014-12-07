Roma, allarme sicurezza all'Ikea: clienti costretti ad uscire

E' mistero su quanto avvenuto ieri pomeriggio, verso le 16, presso lo store Ikea di Roma Anagnina.

A un certo punto è stato dato l'allarme sicurezza. Queste le parole uscite dagli altoparlanti: "Uscite dal negozio il più velocemente possibile. Abbandonate le buste con i vostri acquisti. Non andate a prendere l’auto nel parcheggio sotterraneo".

Tutti i clienti del 'gigante' svedese sono dovuti uscire in fretta e furia dallo store, lasciando dentro tutto ciò che stavano per acquistare. Molti clienti hanno manifestato la loro perplessità su Twitter.

"Cosa succede all' IKEA di Roma sud?! Hanno detto di uscire di corsa dai locali.. ovviamente c'è chi grida urla piange senza ancora saper...", ha scritto Flavio.

Qualche minuto dopo l'evacuazione è arrivata anche la Polizia. Dopo un'oretta circa è tornato tutto alla normalità. I clienti sono stati invitati a rientrare come se nulla fosse accaduto. Nessun dipendente è stato in grado di fornire una motivazione all'accaduto, così come Ikea Italia.