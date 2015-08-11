Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Aurora Ramazzotti presenterà X Factor: "Questa proposta mi ha riempito d'entusiasmo"

Redazione Avatar

di Redazione

11/08/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, debutta nel mondo della conduzione. Da settembre, infatti, la 18enne presenterà la striscia quotidiana di X Factor, in onda su Sky

  La figlia di Eros è molto felice della nuova avventura: "Questa proposta è arrivata inattesa e mi ha riempito d'entusiasmo. Seguo da tanti anni X Factor e non avrei mai immaginato un giorno di far parte di una squadra davvero eccezionale. Quest'anno la giuria è una vera bomba! Non vedo l'ora di conoscere Elio, Fedez, Mika e Skin, ma soprattutto non vedo l'ora di conoscere loro, i concorrenti dell'edizione 2015. Seguirò con passione tutte le puntate di Selezioni per scoprire insieme al pubblico i talenti di quest'anno e prepararmi a conoscerli più da vicino da ottobre". Aurora ha ricevuto gli auguri di Alessandro Cattelan, che quest'anno presenterà esclusivamente il prime time.    
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Robin Williams, un anno fa moriva attore superlativo: depresso e malato di Parkinson

Articolo Successivo

Fabio Volo diventa padre per la seconda volta: Johanna ha partorito maschietto

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per diventare modelle nel 2020

Consigli per diventare modelle nel 2020

10/02/2020

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

26/10/2018

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

09/10/2018