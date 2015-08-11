Home Spettacoli Aurora Ramazzotti presenterà X Factor: "Questa proposta mi ha riempito d'entusiasmo"

di Redazione 11/08/2015

Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, debutta nel mondo della conduzione. Da settembre, infatti, la 18enne presenterà la striscia quotidiana di X Factor, in onda su Sky La figlia di Eros è molto felice della nuova avventura: "Questa proposta è arrivata inattesa e mi ha riempito d'entusiasmo. Seguo da tanti anni X Factor e non avrei mai immaginato un giorno di far parte di una squadra davvero eccezionale. Quest'anno la giuria è una vera bomba! Non vedo l'ora di conoscere Elio, Fedez, Mika e Skin, ma soprattutto non vedo l'ora di conoscere loro, i concorrenti dell'edizione 2015. Seguirò con passione tutte le puntate di Selezioni per scoprire insieme al pubblico i talenti di quest'anno e prepararmi a conoscerli più da vicino da ottobre". Aurora ha ricevuto gli auguri di Alessandro Cattelan, che quest'anno presenterà esclusivamente il prime time.

