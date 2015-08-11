Home Gossip Fabio Volo diventa padre per la seconda volta: Johanna ha partorito maschietto

di Redazione 11/08/2015

Fino a qualche tempo fa era uno scapolo incallito, ora invece è padre di due figli. Parliamo dello scrittore, attore e conduttore Fabio Volo, che nelle ultime è diventato papà per la seconda volta La compagna del conduttore bresciano, Johanna Maggy Hauksdottir, ha dato alla luce un bellissimo bimbo di cui, però, non si conosce il nome. Volo è al settimo cielo ed ha scritto su Twitter: "E' arrivato il secondo figlio. Che meraviglia. Pare che a parte me siano tutti belli in casa. Grazie Johanna!". Periodo indimenticabile, dunque, per Fabio Volo che, a quanto pare, ama i bimbi. Tempo fa, nel corso di un'intervista, ha rivelato che vorrebbe tanti figli: "Sono innamorato di questa vita da papà. Mio figlio (Sebastian, nato nel 2013, ndr) mi segue ovunque, io sono stanco morto, ma è bellissimo. Voglio fare altri cinque bambini". Chissà se la compagna islandese di Volo lo renderà padre altre volte?

