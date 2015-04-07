"Avengers: Age of Ultron": in esclusiva su Yahoo la nuova featurette

In attesa di vedere sul grande schermo, dal prossimo 22 aprile, i più grandi eroi della Terra, tra cui Iron Man, Captain America, Thor e l'Incredibile Hulk, impegnati a salvare il Pianeta, gli utenti di Yahoo possono guardare in esclusiva la nuova featurette dell'attesissimo film "Avengers: Age of Ultron", il secondo capitolo dedicato ai supereroi della Marvel.

Il film è scritto e diretto da Joss Whedon e la featurette svela qualche dettaglio sull’atmosfera che gli attori hanno respirato sul set e sulle fatiche che il regista ha dovuto sopportare per mettere in riga… “dieci attori pazzi che si vogliono bene!”