Balotelli alla Lazio? Contatto Mino Raiola club biancoceleste

di Redazione 04/08/2015

Mario Balotelli alla Lazio? Forse. Il Daily Mirror ha reso noto che l'agente di Balotelli, Mino Raiola, si è incontrato nelle ultime ore con alcuni referenti del club biancoceleste La Lazio, secondo le ultime informazioni, sarebbe disposta a prendere in prestito, per 1,5 milioni di sterline, l'ex attaccante di Milan, Inter e Manchester City; fermo restando il diritto di riscatto pari a 12,5 milioni di sterline. Il Daily Mirror ha aggiunto che la Lazio, però, non è disposta a pagare a Balotelli una somma analoga a quella che l'attaccante percepiva dal Liverpool, ma solamente il 30%. Balotelli-Lazio: è iniziata l'ennesima telenovela estiva del calciomercato.

