Giffoni, Mark Ruffalo protagonista seconda giornata

di Redazione 19/07/2015

Mark Ruffalo ha 'infiammato' la seconda giornata del Giffoni Film Festival, dove è arrivato assieme alla moglie. L'attore, che recentemente ha interpretato l'incredibile Hulk, ha parlato del dramma che, fortunatamente, è riuscito a superare I fan sanno bene che Mark Ruffalo venne colpito da un tumore benigno al cervello che gli creò seri problemi sia nella vita privata che professionale. "Quanta paura può avere un attore di non muovere più la faccia? Potete immaginarlo. Quando mi è successo, mia figlia aveva solo due settimane...", ha asserito l'attore. Il cancro aveva paralizzato una parte del viso dell'attore. Ciò lo portò a riflettere sull'eventualità di dedicarsi alla carriera di regista. Alla fine, dopo una terapia lunga ed estenuante, Mark è riuscito a battere il tumore, malattia che però gli ha ricordato che la vita è breve.

