"Banana": film su amore e valori diretto da Andrea Jublin

Redazione Avatar

di Redazione

15/01/2015

Arriva oggi, 15 gennaio, nelle sale italiane "Banana", film diretto da Andrea Jublin che ha come protagonista un ragazzino alla ricerca della felicità.

La maggior parte degli attori di "Banana" è formata da under 20. Il protagonista si innamora follemente della compagna di classe e fa qualsiasi cosa per non perderla di vista, iniziando anche a studiare duramente pur di essere, l'anno successivo, in classe con lei. Il ragazzino (interpretato da Marco Todisco), ama anche il calcio brasiliano.

Nel cast, oltre a Marco Todisco, anche altri giovani attori come Beatrice Modica, Anna Bonaiuto e Giselda Volodi. Un film di amore a valori.

