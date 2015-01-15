Martin Pistorius si risveglia dal coma dopo 12 anni: ora è felicemente sposato

Martin Pistorius, un 39enne sudafricano, è attualmente una persona normale: ha una moglie e un lavoro. In passato, però, l'uomo ha sofferto molto, trascorrendo ben 12 anni fuori dal mondo per colpa di un coma dovuto a una meningite.

Ora Martin ha scritto un libro, "Ghost boy", in cui racconta la sua esperienza, decisamente toccante. Pistorius venne colpito da una meningite che lo fece diventare un vegetale. I medici dissero ai genitori che il ragazzo sarebbe vissuto poco. Invece sbagliavano. Martin, grazie alle cure dei genitori e di un aromaterapeuta, si è risvegliato e, qualche tempo fa, è convolato a nozze.

Martin Pistorius ha rivelato che, quando era in coma, riusciva a sentire tutto. "Ricordo perfettamente di essermi reso conto dell'elezione di Mandela a presidente del Sudafrica e della morte di Lady Diana", ha confessato il 39enne.