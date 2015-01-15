Loading...

Compagnie aeree: stilata lista delle meno sicure, Kam Air in pole position

15/01/2015

Il 2014 verrà ricordato come un 'annus horribilis' per ciò che concerne gli incidenti in volo: 21. Le vittime dei disastri aerei, l'anno scorso, sono state ben 986. Un dato del genere non si registrava da 10 anni.

Il dato, però, non deve fare allarmare, visto che gli incidenti  sono esigui rispetto ai 27 milioni di voli e ai 3.3 miliardi di passeggeri a bordo dei velivoli. L'aereo si conferma, quindi, come mezzo di trasporto più sicuro. Esistono, però, compagnie aeree meno affidabili delle altre. Il sito australiano AirlineRatings.com ha voluto stilare la classifica delle compagnie meno sicure.

Le 5 compagnie che hanno ricevuto solo una stella delle 7 contemplate dal sito in merito alla sicurezza sono: Kam Air (Afghanistan), Nepal Airlines (Nepal), Scat Airlines (Kazakhistan), Tara Airlines (Nepal), Lion Air (Indonesia).

Tutte le suddette compagnie aeree sono vietate nell'Ue in quanto ritenute molto pericolose.

