Home Musica Negramaro svelano copertina "La rivoluzione sta arrivando": nuovo disco

Negramaro svelano copertina "La rivoluzione sta arrivando": nuovo disco

di Redazione 01/09/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

I Negramaro sono grandi amanti dei social ed hanno scelto proprio Twitter per mostrare a tutti i fan la cover del nuovo disco "La rivoluzione sta arrivando", che uscirà il prossimo 25 settembre 2015 La nuova opera dei Negramaro arriva a cinque anni da "Casa 69" e a tre dalla raccolta "Una storia semplice", ed è molto attesa dagli ammiratori del gruppo pugliese capitanato da Giuliano Sangiorgi. Il bassista Ermanno Carlà ha dichiarato che la copertina de "La rivoluzione sta arrivando" è una Jolly Roger rielaborata proprio per i Negramaro. La Jolly Roger è la classica bandiera dei pirati. "La cover è una Jolly Roger (tipica bandiera dei pirati rivisitata in chiave Negramaro), un logo immediato e di forte impatto, sintetizza due stati d'animo opposti: la felicità della vita e la paura della morte", ha scritto su Facebook Carlà. Il titolo del nuovo disco è stato rivelato a sorpresa dai Negramaro durante una chat su Twitter. Ieri, infatti, Sangiorgi e compagni hanno risposto alle tante domande dei fan mediante l'hashtag #Seitulamiacittà, divenuto in pochi minuti uno dei trending topic italiani. "La rivoluzione sta arrivando" è un disco di respiro internazionale, visto che è stato registrato, oltre che in Puglia, a New York, Londra, Madrid e Nashville. In autunno i Negramaro torneranno ad esibirsi dal vivo nell'ambito de "La rivoluzione sta arrivando Tour". La band pugliese intonerà i suoi nuovi brani in tante città italiane, come Milano, Roma, Perugia, Ancona, Bari e Bologna. I fan sono in fermento: non vedono l'ora di vedere nuovamente i loro idoli.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp