Barbara D'Urso si sente povera: "Guadagno pochissimo", rivelazione a La Zanzara

Povera Barbara D'Urso, è una delle conduttrici più famose e ricercate ma, a suo dire, guadagna pochissimo. Durante un'intervista a La Zanzara Barbara ha detto: "Guadagno pochissimo, esattamente circa dieci volte meno di quanto vi possiate immaginare. Mezzo milione, dici? No, meno, molto meno. Più tutte le tasse che pago regolarmente e di cui vado orgogliosissima. Insomma, fate un po' i conti. Ogni tanto Equitalia mi fa i controlli come a tutti e trovano sempre tutto in ordine, si complimentano per la mia affidabilità".

L'ex marito della D'Urso, Michele Carfora, ha recentemente denunciato la conduttrice perché non ha ricevuto gli alimenti. Il giudice ha obbligato Barbara a versare la somma all'ex marito ma lei si è opposta. Come andrà a finire?