Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Barbara D'Urso si sente povera: "Guadagno pochissimo", rivelazione a La Zanzara

Redazione Avatar

di Redazione

24/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Povera Barbara D'Urso, è una delle conduttrici più famose e ricercate ma, a suo dire, guadagna pochissimo. Durante un'intervista a La Zanzara Barbara ha detto: "Guadagno pochissimo, esattamente circa dieci volte meno di quanto vi possiate immaginare. Mezzo milione, dici? No, meno, molto meno. Più tutte le tasse che pago regolarmente e di cui vado orgogliosissima. Insomma, fate un po' i conti. Ogni tanto Equitalia mi fa i controlli come a tutti e trovano sempre tutto in ordine, si complimentano per la mia affidabilità".

L'ex marito della D'Urso, Michele Carfora, ha recentemente denunciato la conduttrice perché non ha ricevuto gli alimenti. Il giudice ha obbligato Barbara a versare la somma all'ex marito ma lei si è opposta. Come andrà a finire?

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Negramaro regalano "Sei tu la mia città" ai fan: preludio nuovo disco

Articolo Successivo

Striscia la Notizia: inviati Fabio e Mingo sospesi, no comment di Ricci

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

28/08/2019

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

23/08/2019

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

23/08/2019