Negramaro regalano "Sei tu la mia città" ai fan: preludio nuovo disco

25/04/2015

Prima del lancio del loro nuovo disco, i Negramaro hanno voluto sorprendere i fan con un nuovo singolo, uscito a sorpresa nelle ultime ore. Si tratta di "Sei tu la mia città", balzato già in vetta alla classifica iTunes.

Il singolo, così come tutto il nuovo album, è stato registrato tra la Puglia e New York, Londra, Nashville e Madrid. "Sei tu la mia città" ha elettrizzato i fan della band pugliese, che non vedono l'ora di rivedere i loro idoli esibirsi dal vivo.

Riportiamo le prime parole della nuova canzone dei Negramaro: "La strada si aggroviglia nei tuoi capelli, i lampioni esplodono come fanali nei tuoi occhi, hai il cuore che sa di asfalto e di preghiere e le macchine ti attraversano senza più guardare".

