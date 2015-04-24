Striscia la Notizia: inviati Fabio e Mingo sospesi, no comment di Ricci

Colpo di scena a Striscia la Notizia. I due inviati pugliesi Fabio e Mingo sono stati sospesi ma non si conosce il motivo. La notizia è contenuta in un comunicato letto dal Gabibbo.

"Cari telespettatori, abbiamo ricevuto una segnalazione che può mettere in discussione il rapporto di fiducia con la redazione pugliese di Fabio e Mingo. Da subito sono sospesi da inviati. Quando tutto sarà chiaro vi faremo sapere. Qui siamo a Striscia, mica a MasterChef", ha dichiarato il Gabibbo.

Secondo le prime indiscrezioni, il casus belli tra Ricci e i due inviati sarebbe la diffusione di alcune immagini relative a un servizio sull’Asl di Pescara e su Claudio D'Amario, suo direttore generale. Quest'ultimo avrebbe sporto querela contro Striscia e, finora, ha ottenuto la sospensione di Fabio e Mingo.

Mingo De Pasquale e Fabio De Nunzio sono storici inviati del Tg satirico ideato da Antono Ricci e la loro sospensione ha lasciato di stucco. Finora il duo non ha rilasciato commenti in merito.