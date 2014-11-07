Barbara D'Urso stanca di essere single: "Sento il desiderio di essere protetta

Barbara D'Urso ha tenuto, e tiene, compagnia a tantissimi italiani coi suoi programmi ma spesso, sebbene sembri strano, si sente sola perché non ha un compagno.

"Ogni tanto mi lamento un poco. Mi dicono: 'ma come stai bene, sei in grandissima forma', e allora penso che sarà pure vero, ma che è inutile se non posso condividere questo momento con qualcun altro", ha confessato Barbara D’Urso al rotocalco Visto.

"Gli uomini mi vedono come una donna di potere, di successo, molto libera, e non si avvicinano. Eppure, proprio in questo momento della mia vita, sento il desiderio di essere protetta. Do la sensazione di non avere bisogno di nessuno, ma non è affatto vero", ha aggiunto Carmelita.