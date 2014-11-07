Roma, Ignazio Marino prende 10 multe ma ne paga solo 2: vicenda arriva in Parlamento

E' giallo, a Roma, sulle multe non pagate dal sindaco Ignazio Marino. Pare che quest'ultimo sia entrato con la sua vettura in zone a traffico limitato con pass scaduto.

La somma che Marino dovrebbe pagare è pari a 640 euro, visto che di 10 multe che gli sono state notificate ne ha pagate solamente 8. La vicenda incresciosa è arrivata addirittura in Parlamento, visto che il primo cittadino non può avere una lite pendente con il Comune che amministra.

"Gravissimo l'annullamento delle otto multe al sindaco Marino, che per il testo unico degli Enti locali non può avere una lite pendente con il Comune sotto la sua guida. Peccato che sembri fare come gli pare il sindaco, prima col parcheggio della sua auto davanti al Senato, a cento metri da casa sua, e adesso in barba ai cittadini di Roma, dimentica di avere un pass scaduto per la zona a traffico limitato, però per ragioni analoghe un cittadino qualunque prenderebbe una multa di 80€ (Per otto volte quindi 640 €) e per inadempienza gli verrebbe iscritta un’ipoteca sulla casa", ha asserito la portavoce del MIR LAZIO Vanessa Seffer.