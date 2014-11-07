Belen Rodriguez ed Emma fanno pace prima di "Tù sì que vales"

Belen Rodriguez ha rivelato al rotocalco "Gente", in edicola domani, 8 novembre, molti dettagli riguardo all'incontro con Emma Marrone.

La showgirl argentina e la popstar salentina si sono incontrate negli studi di "Tù sì que vales", programma in onda su Canale 5, e, a quanto pare, si sono riappacificate. Ricordiamo che Emma Marrone è stata fidanzata con Stefano De Martino, attuale marito di Belen.

"Prima hanno chiesto a me se mi andava che Emma venisse ospite. E ho risposto che non avevo alcun problema. Poi l'hanno chiesto a lei. Non ero certa che avrebbe accettato. Invece, a sorpresa, ha detto sì. A quel punto ho pensato: se viene dobbiamo fare prima una chiacchierata in privato", ha asserito la Rodriguez, aggiungendo poi: "Non siamo diventate amiche, ma avevo bisogno di un chiarimento. Io sono sempre stata rispettosa delle storie altrui".