Batman V Superman: Ben Affleck dirigerà nuovo capitolo su 'uomo pipistrello'

di Redazione 12/07/2015

Ben Affleck ha dimostrato con "Argo" e "The Town" di essere un bravo regista, ma il suo rapporto coi supereroi si è incrinato dopo la scadente interpretazione di "Daredevil" nel film omonimo. Sarà questo il motivo per cui Ben Affleck ha deciso di mettersi dietro la macchina da presa e dirigere uno nuovo capitolo su Batman. Lo ha rivelato lo stesso Ben durante il Comic-Con di San Diego. Ricordiamo che Affleck interpreta l'uomo pipistrello in "Batman V Superman", pellicola diretta da Zack Snyder che arriverà nei cinema italiani il prossimo 24 marzo 2016. Affleck dirigerà e scriverà il copione assieme a Geoff Johns, autore esperto. Certo, non sarà facile per Ben far dimenticare alle persone il Batman di Christian Bale e Christopher Nolan: per raggiungere un obiettivo del genere dovrà superarsi.

