Motocross: muore Davide Zanuto, promessa 16enne

Redazione Avatar

di Redazione

12/07/2015

Motocross killer a Recoaro Terme, in provincia di Vicenza. Il pilota 16enne Davide Zanuto ha perso la vita in occasione della competizione su motocross del Campionato Triveneto classe 125 cc. Il 16enne, nonostante l'età, era molto bravo e giudicato da molti come una grande promessa del motocross. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto il giovane cadere dalla sua moto in un tratto in salita. Davide Zanuto sarebbe caduto senza scontrarsi con nessun altro motociclista. Alla scena hanno assistito anche il padre e la madre del ragazzo. Subito Davide è stato trasportato all'ospedale di Valdagno, dove i medici non hanno potuto fare nulla. Le ferite riportate erano troppo profonde. Davide Zanuto è stato ucciso dalla sua grande passione: il motocross.
