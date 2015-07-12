Home Musica J Ax Molfetta: tanti successi e... "Maria Salvador"

J Ax Molfetta: tanti successi e... "Maria Salvador"

di Redazione 12/07/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Oggi, 12 luglio 2015, è il giorno di J Ax a Molfetta. Il rapper milanese si esibirà stasera sul palco della Banchina di San Domenico, estasiando il pubblico con tutti i suoi più grandi successi e le canzoni contenute nel suo ultimo disco, intitolato "Il bello d'essere brutti". L'ex Articolo 31, quindi, intonerà brani come "Decadence", Snob" e "Maria Salvador", che ormai una hit di questa estate. Sold out a Molfetta per il concerto di J Ax. Impossibile trovare un biglietto sul circuito online ticketone; chi non ne ha ancora uno può provare nei punti vendita. Venerdì prossimo, 17 luglio, il rapper si esibirà a Lignano Sabbiadoro. Il tour 2015 di J Ax, lo ricordiamo, chiuderà i battenti il prossimo 12 settembre a Sesto San Giovanni (Milano).

Condividi Facebook Twitter Whatsapp