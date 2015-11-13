Home Home Baustelle Chiudono Primo Tempo con "Roma Live!", Due Cover

di Redazione 13/11/2015

I Baustelle tornano con un disco live, non a caso intitolato "Roma Live!", dopo 6 album che hanno ottenuto buoni risultati LE TANTE ANIME DEI BAUSTELLE - Il nuovo disco dei Baustelle raccoglie 14 tracce registrate in 3 performance live. In ogni concerto, sul palco c'erano formazioni differenti. Il leader della band, Francesco Bianconi, ha affermato: "Era il tour di 'Fantasma', un disco che aveva tante anime e si prestava ad essere interpretato in vari modi". Rachele Bastreghi, invece, sottolinea: "Anche noi abbiamo tante anime. A volte emerge quella più rock, altre volte siamo più pop, altre ancora proviamo a sperimentare". "ROMA LIVE!" DISCO DI CHIUSURA - Bianconi ha sottolineato che "Roma Live!" è una sorta di chiusura del primo tempo, che introduce in modo armonioso il secondo: "Non mi dispiace pensare a questo album come una specie di fine del primo tempo e inizio del secondo. Di 'Fantasma' qualcosa ci rimarrà dentro per sempre, nell'approccio a scrivere canzoni e dischi, come non era mai successo prima. D'altra parte, però, è un disco così ingombrante che quello che faremo dopo sarà molto diverso". DUE COVER - La nuova 'fatica' dei Baustelle contiene ben due cover, sebbene la band abbia scritto ed inciso molti brani. Perché? Bianconi risponde così: "A volte ti impossessi a tal punto di una canzone altrui, che diventa tua anche se non l'hai scritta tu...".

