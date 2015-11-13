Home Esteri Incidente Sinai, Zazou Ottimista su Ripresa Turismo in Egitto

Incidente Sinai, Zazou Ottimista su Ripresa Turismo in Egitto

di Redazione 13/11/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

L'episodio dell'airbus caduto sul Sinai non ha certamente fatto bene al turismo egiziano. Nelle ultime settimane è diminuito enormemente il numero dei turisti Hisham Zaazou, ministro del Turismo egiziano, ha affermato di essere molto ottimista riguardo alla ripresa del turismo in Egitto, sottolineando che sono aperti sia i resort del Sinai che quelli del Mar Rosso, a cui si sommano quelli di Aswan e Luxor. "Sono operative anche le crociere sul Nilo, così come gli hotel sul Mar Rosso", ha asserito il ministro egiziano, esortando le persone a concedersi un bel viaggio nella nazione nordafricana, visto che non c'è nessun pericolo. Qualche giorno fa, Zazou ha detto di auspicare che l'incidente aereo avvenuto nei pressi del Sinai non abbia ripercussioni sul turismo egiziano. "Non credo che saremo in grado di avere un quadro completo della situazione in pochi giorni, tuttavia mi sembra improbabile che quei turisti che avevano pianificato le vacanze in questa settimana abbiano cancellato la prenotazione, dal momento che non possono ottenere i loro soldi indietro", ha affermato Zazou. Ricordiamo che a bordo dell'aereo russo caduto recentemente nella penisola del Sinai c'erano 224 persone. Nessuna si è salvata.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp