Beautiful, Linsey Godfrey finisce sotto auto: gambe rotte

Redazione Avatar

di Redazione

05/02/2015

Disavventura per Linsey Godfrey, attrice che veste i panni di Caroline Spencer Forrester in "Beautiful", una delle soap opera più apprezzate e viste in Italia e nel mondo.

Il sito TMZ ha rivelato che Linsey ha riportato la frattura delle gambe dopo essere finita sotto una vettura. La 26enne stava passeggiando e, a un certo punto, è stata coinvolta in un terribile incidente tra 2 auto. Linsey interpreta, nella soap, la figlia di Karen Spencer. Ora, però, dovrà riposarsi un bel po' e seguire un percorso riabilitativo.

I fan della Godfrey hanno subito scritto tantissimi post sui social network per testimoniare la loro vicinanza alla star in questo momento difficile. "Invio buoni pensieri, preghiere ed energia positiva a Linsey Godfrey. Spero che l'operazione vada bene e spero di rivederti al lavoro prestissimo", ha scritto Katherine Kelly Lang, che in Beautiful interpreta Brooke Logan.

