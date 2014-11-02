Loading...

Beautiful, Steffy Forrester se ne va: annuncio su Fb

02/11/2014

Un'ultima apparizione per evitare le nozze tra Liam e Hope e poi l'addio alla soap opera americana. Steffy Forrester non sarà più una protagonista di Beautiful.

Jaqueline Macinnes Wood, la fascinosa attrice che veste i panni della Forrester, ha scritto su Facebook: "Per quanto io ami The Bold and The Beautiful e volessi ancora farne parte, sfortunatamente non ci siamo trovati sulla stessa lunghezza d'onda in quanto a contratto, programmazione etc...".

Non si sa ancora se, in futuro, Jaqueline possa tornare a far parte del cast di Beautiful. L'unica cosa certa è che al posto di Steffy entrerà Ivy, nipote di Eric.

