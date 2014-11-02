Loading...

Obama annuncia: "uomini e donne equiparati sul lavoro"

Redazione Avatar

di Redazione

02/11/2014

Mancano solo 3 giorni dalle elezioni di medio termine e i democratici corrono il pericolo di perdere pure il controllo del Senato. Barack Obama, intanto, sottolinea che bisogna migliorare il lavoro femminile, equiparando le donne agli uomini nel mondo del lavoro. In particolare, gli stipendi delle lavoratrici non dovrebbero essere inferiori a quelli dei colleghi uomini.

"Anche se siamo nel 2014, ci sono donne che ancora guadagnano meno degli uomini per fare lo stesso lavoro. E in questo Paese non ci possono essere cittadini e lavoratori di serie B", ha dichiarato Obama nel classico discorso del sabato in radio.

"Facciamo in modo che abbiano identici stipendi quando svolgono un identico lavoro", ha aggiunto il numero uno della Casa Bianca.

