Ermanno Olmi finisce in ospedale per sospetta polmonite

Redazione Avatar

di Redazione

01/11/2014

Preoccupazione per Ermanno Olmi, che è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale San Raffaele di Milano. Il regista 83enne sarebbe stato sottoposto ad esami per una possibile polmonite.

Nonostante il malore del cineasta, non sono state rinviate le anteprime della sua ultima pellicola, intitolata "Torneranno i prati" e ambientata nella Grande Guerra. Le anteprime verranno trasmesse proprio il 4 novembre, anniversario dell'Armistizio.

Alla proiezione di martedì prossimo assisteranno le maggiori cariche istituzionali tra cui il Capo dello Stato Giorgio Napolitano. Intanto auguriamo a Ermanno Olmi una pronta ripresa.

