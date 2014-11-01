Ermanno Olmi finisce in ospedale per sospetta polmonite
di Redazione
01/11/2014
Preoccupazione per Ermanno Olmi, che è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale San Raffaele di Milano. Il regista 83enne sarebbe stato sottoposto ad esami per una possibile polmonite.
Nonostante il malore del cineasta, non sono state rinviate le anteprime della sua ultima pellicola, intitolata "Torneranno i prati" e ambientata nella Grande Guerra. Le anteprime verranno trasmesse proprio il 4 novembre, anniversario dell'Armistizio.
Alla proiezione di martedì prossimo assisteranno le maggiori cariche istituzionali tra cui il Capo dello Stato Giorgio Napolitano. Intanto auguriamo a Ermanno Olmi una pronta ripresa.
