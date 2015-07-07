Home Gossip Belen e Stefano, ma quale crisi: vogliono un altro figlio!

Belen e Stefano, ma quale crisi: vogliono un altro figlio!

di Redazione 07/07/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Altro che rottura. Belen Rodriguez vanno d'amore e d'accordo. Lo ha reso noto la stessa showgirl argentina nel corso di una recente intervista a Gente. Negli ultimi tempi, infatti, sono rimbalzate sui social e sui giornali di gossip voci relative a una presunta rottura tra la soubrette e l'ex ballerino di Amici. "Farò una campagna per eliminare i pettegolezzi stupidi. La crisi tra me e Stefano non c'è mai stata", ha rivelato Belen, sottolineando che vuole al più presto regalare una sorellina a Santiago, il suo primogenito. "È nei miei desideri", ha detto Belen riferendosi alla sua volontà di avere un altro figlio con Stefano. Durante l'intervista, la Rodriguez ha parlato della sua vita e delle sue passioni, ricordando che da piccola le piaceva fare la parrucchiera, e curava le acconciature di tutte le sue amiche: "Credo che la pettinatura vada di pari passo con l'umore. Se ti senti bene, conquisti il mondo, che tu abbia le chiome lunghe o corte. Capita anche a me di svegliarmi e non piacermi. Allora mi faccio una bella maschera a viso e capelli: 15-20 minuti e sono più distesa. Il segreto è stare bene con se stesse: guardarsi allo specchio ed essere contente di aver saputo trovare i propri punti di forza". A smentire la crisi coniugale è stato anche Stefano De Martino che, per molto tempo ha taciuto dinanzi a pagine intere di gossip su lui e la celebre moglie. Durante un'intervista rilasciata a Tgcom24 lo scorso maggio, Stefano ha affermato: "Sto per partire con le registrazioni di un nuovo programma su Canale 5, sarà in prima serata, e lavorerò con Maria De Filippi. E' un talent legato ai bambini, non posso dire di più, e sono molto carico". Riguardo alla presunta rottura con Belen, l'ex ballerino di Amici ha asserito: "La verità è che cerco di non leggere quello che altri dicono sulla mia vita, perché non ho ancora la libertà mentale di non farmi influenzare. Mi riportano le cose le persone che mi stanno vicino. Ma, ripeto, evito accuratamente di leggere le bugie. Vivo la mia vita al di là del gossip, il mio motto è una frase, non mia: vivo la mia vita, mentre gli altri parlano di quello che faccio. Questo è il mio karma". Il giornalista Mediaset chiese spiegazioni a Stefano sull'assenza della fede sulla sua mano. Lui replicò così: "Ogni tanto la tolgo perché ho un anello bellissimo che mi va solo sull'anulare sinistro e non riesco a metterli insieme. Detto ciò, un anello non fa un matrimonio". Ecco la stoccata di Stefano ai giornalisti: "Continuate a scrivere mentre io continuo a vivere, il mio lavoro è fatto di tante cose che mi divertono e mi appassionano. A chi per lavoro invece è costretto a parlare della mia vita, che reputo spesso banale, auguro almeno di divertirsi". Negli ultimi tempi Stefano De Martino è stato prodigo nel rilasciare interviste, forse perché ha voluto mettere le cose in chiaro riguardo alla sua relazione con Belen. Nel corso di un'intervista a Vanity Fair, per esempio, De Martino ha detto: "Ho imparato a fregarmene, è l'unica soluzione per vivere bene. Le notizie che riguardano me e mia moglie ormai non le leggo più... Da uomo sposato ho imparato molte cose che però non sono diverse da quello che fa funzionare una semplice relazione: l'amore". Poi, l'ex ballerino di Amici ha parlato del figlioletto Santiago: "Dà un valore aggiunto a tutto. Io dico sempre che la presenza di un bambino in casa incornicia ogni momento... Spero e mi auguro di avere presto un altro bambino che possa far compagnia al primogenito. E che la nostra vita familiare proceda così come è adesso".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp